Стрельба и взрывы: авиаполигон «Кингисепп» закрывают на утилизацию боеприпасов и боевые учения

Автор: Гузель Галимова
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На полигоне планируется уничтожить боеприпасы и провести тактические учения с боевой стрельбой и авиацией.

Министерство обороны РФ предупреждает жителей Кингисеппского и Сланцевского районов Ленобласти о том, что с 01 по 30 апреля на авиационном полигоне «Кингисепп» будет проводиться утилизация боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения.

Гражданам – для предотвращения несчастных случаев – запрещено в указанный период находиться на полигоне.

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