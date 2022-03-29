Стрельба и взрывы: авиаполигон «Кингисепп» закрывают на утилизацию боеприпасов и боевые учения

На полигоне планируется уничтожить боеприпасы и провести тактические учения с боевой стрельбой и авиацией.

Министерство обороны РФ предупреждает жителей Кингисеппского и Сланцевского районов Ленобласти о том, что с 01 по 30 апреля на авиационном полигоне «Кингисепп» будет проводиться утилизация боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения.

Гражданам – для предотвращения несчастных случаев – запрещено в указанный период находиться на полигоне.