Организаторов и участников СО НКО Ленобласти приглашают на семинары

Для социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленобласти проводятся бесплатные тренинги и семинары.

Идет набор в Школу региональных экспертов. Её выпускники кроме обретения знаний и опыта, попадают в профессиональное сообщество самых востребованных специалистов некоммерческого сектора. Заявки принимают до 3 апреля. Подробности на сайте.

Продолжается приём заявок на мастерскую «ВсёЯсно!СПб». Четырехдневный интенсив будет полезен социальным предпринимателям, дизайнерам, представителям социальных проектов и активистам. Мастерская – это возможность создать свою креативную кампанию в социальных сетях, и понять, как эффективно рассказывать о своей работе и быть замеченными сегодня. Подробная информация по ссылке.

Planeta.ru до 31 мая проводит бесплатные курсы по краундфандингу. А «Нужна помощь» открыли для всех доступ к полезным вебинарам и курсам.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на СО НКО Ленобласти в 2022 году будет распространяться мораторий на проверки, как на малый и средний бизнес. Для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.