Населенные пункты Ленобласти, где на 30 марта выявлены 183 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 183 человек.
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30.03.2022 76
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Лодейнопольском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+5), Утишье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+3), Извара (+1), Сельцо (+2), Реполка (+1), Большая Вруда (+2), Клопицы (+1), Остроговицы (+1), Холоповицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+16), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+11), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+9), Осельки (+1), Старая (+1), Бугры (+1), Ириновка (+1), Карьер-Мяглово (+1), Стеклянный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+11), Первомайское (+1), Советский (+1), Приморск (+2), Каменногорск (+5), Яшино (+1), Большое поле (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Тайцы (+1), СНТ Лесное (+1), Коммунар (+2), Ивановка (+1), СНТ «Строитель» (+1), Выра (+1), Мины (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+8), Будогощь (+4).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Путилово (+2), Мга (+4).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Глобицы (+1), Красная Горка (+1), Малое Забородье (+1).
- Лужский район: Торковичи (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+2), Важины (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+8), Светлое (+3), Кузнечное (+2), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Судаково (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Гостицы (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+2), Федоровское (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Красная Дача (+1).