Пойманный на взятке сотрудник Гатчинской больницы получил восемь лет колонии

Невский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему начальнику службы эксплуатации и ремонта инженерных сетей больницы в Гатчинском районе Ленобласти Артем Коварда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, узнав о необходимости обслуживания систем медицинского газоснабжения в перинатальном центре в Гатчине, Коварда предложил гендиректору ООО «4С Сервис» помочь с победой в электронном аукционе. За 350 тысяч рублей он обещал коммерсантам убедить главного врача больницы заключить прямые договоры и согласовать минимальную цену контракта, контролировать одобрение и своевременную оплату работ.

В итоге между больницей и ООО «4С СЕРВИС» был заключен контракт.

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Также Коварда совершил еще одно аналогичное преступление. Он лично получил от гендиректора ООО «АС-ТЕРМ» взятку в виде иномарки и топливной карты.

Суд назначил Артему Коварду наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.