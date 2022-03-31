Легковушка и грузовик оказались в кювете после массового ДТП у деревни Велигонты

ДТП с участием четырех машин произошло вечером 30 марта на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у деревни Велигонты по касательной столкнулись грузовики Scania, DAF и легковые автомобили Skoda и Kia. На ккадрах видно, что одна из иномарок после ДТП вылетела в кювет, а грузовик съехал на обочину.

Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВК

По предварительной информации, пострадавших нет. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей и вернули вытащили улетевшие машины на дорогу. Проводится проверка.