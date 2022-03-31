В Ленобласти начнут укладывать асфальт с ягодным запахом

В Ленобласти с 1 апреля стартует дорожный сезон. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти рассказали о необычных нововведениях.

В Ленобласти в этом году попробуют класть ароматизированный асфальт, смесь будет с ароматом лесных ягод. Нововведение протестируют в рамках ремонта от Попово до Выборга в черте населенных пунктов.

«Тут недавно оказалось, что запах битума не всем людям по душе (мы же — в восторге, работа обязывает, сами понимаете). <…> В этом году хотим попробовать смесь с ароматизатором уложить. Пахнуть будет ягодами. Позовем понюхать», — говорится в сообщении.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.