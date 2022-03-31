Проекты из Ленобласти получили 14 млн рублей от Фонд президентских грантов

Свои идеи на конкурс представили социально ориентированные НКО, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.

Президентский фонд культурных инициатив одобрил 12 из 74 проектов Ленинградской области. Среди них проект по сохранению традиций Захожского кружева из Киришей — «Сплетение времён», «Театр теней Пустыньки», молодежный арт-фестиваль «Синтез» в Луговом парке у Дворца Бельведер в Низино, выпуск этнографического сборника «Сказания вепсского подворья», создание культурно-творческой мастерской «По заветам Петра Великого» для многодетных семей в Гатчинском районе, фестиваль молодежных субкультур в Киришах #НеФормат, фестиваль этнической музыки ЭтноМаяк и фестиваль–концерт скрипичного искусства — V Всероссийская выставка скрипичных мастеров.

Вам будет интересно Организаторов и участников СО НКО Ленобласти приглашают на семинары Для социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленобласти проводятся бесплатные тренинги и семинары. Идет набор в Школу региональных экспертов. Её выпускники кроме... 30.03.2022 109

Как уже ранее писал ivbg.ru, на СО НКО Ленобласти в 2022 году будет распространяться мораторий на проверки, как на малый и средний бизнес. Для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.