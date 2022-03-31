Гурман с видом на жительство в Петербурге вынес из магазина бекон и креветки

Уроженец сопредельного государства был пойман с коробкой, набитой беконом и креветками, после посещения магазина.

Как пишет портал 78.ru, минувшим вечером, 30 марта, в Московском районе города задержали гражданина сопредельного государства. Он пытался выкрасть из магазина на Пулковском шоссе дорогие продукты.

«Покупатель» намеревался обмануть сотрудников магазина, опустошив несколько коробок с салфетками и сложив туда наворованное. Общая стоимость содержимого коробки составила 26 тысяч рублей. Чтобы не попасть под подозрение, он заплатил 5 тысяч рублей.

Мужчину задержали на месте происшествия, а товары изъяли. Задержанный имеет вид на жительство в Санкт-Петербурге.