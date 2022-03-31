Каждый десятый россиянин мечтает о поездке в Петербург

Опрос показал, о поездках в какие части страны россияне мечтают больше всего.

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, каждый десятый россиянин хотел бы отправится в Северную столицу. Однако большинство жителей страны все же отдают предпочтение Байкалу.

Каждый четвертый гражданин РФ хотел бы побывать на Байкале. Еще 12% респондентов мечтают о Горном Алтае, а 11% россиян отправились бы на Камчатку. Поехать в Карелию хотят 7%, а путешествие в Калининград и Сочи выбрали бы 6% опрошенных.

Кроме того, мужчины чаще чем женщины мечтают о поездке на Камчатку и в Арктику, а женщины – о Байкале, Петербурге, Казани, Калининграде.