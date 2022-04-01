«Ленинградец» открывает сезон матчем с командой из Нижегородской области

Игра с «Волной» весенней части сезона-2021/22 пройдет 2 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».

Бесплатные билеты можно получить в кассе стадиона за час до начала матча.

Напомним, что сейчас футбольный клуб «Ленинградец» занимает 3 место в турнирной таблице. После пятого тура можно будет говорить о том, сможет ли клуб продолжить борьбу за первое место.

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Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей, молодежи, взрослых и людей с ограниченными возможностями, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».