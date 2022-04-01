Пересадочный тариф «60 минут» в Петербурге заработал только на социальных маршрутах

В пятницу, 1 апреля, в Петербурге стартовала транспортная реформа.

Теперь жители и гости Петербурга могут воспользоваться пересадочным тарифом «60 минут», однако действует он только на наземном транспорте и только на соцмаршрутах.

Новый тариф удобен для тех, кто ездит с пересадками: по нему первая поездка на наземном транспорте обойдется в 40 рублей, вторая — 10 рублей, а остальные в течение часа будут бесплатными. Добавляется, что тариф работает в автоматическом режиме, покупать для его использования новый «Подорожник» не нужно.

Напомним, что теперь оплатить проезд в общественном транспорте Петербурга можно будет четырьмя способами: картой «Подорожник», льготными электронными билетами, разовыми QR-билетами или банковской картой.