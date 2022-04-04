Дорожники заменили указатель с ошибочным названием станции «Лазаревка»

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в конце 2021 года в Выборгском районе Ленобласти подрядчики случайно переименовали станцию «Лазаревка» в «ЛазОревку».

Поначалу ОЖД пыталась аргументировать правильность такого переименования, мол, в старых документах остановочный пункт на ветке «Выборг – Петербург» именуется именно так. Хотя в 1949 году наименование было установлено в честь погибшего в боях за Выборг и похороненного здесь солдата Владимира Лазарева.

Фото: Фонтанка.ру Фото: gazetavyborg.ru

В итоге экспертам удалось доказать, что станция должна называться «ЛазАревка» и никак иначе, сообщил директор городского информационного центра Анатолий Смольянинов.

Дорожники заменили указатель с ошибкой в названии.