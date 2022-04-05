Объединение «серебряных» волонтеров разместилось во Всеволожске на площадке местной общественной организации «Диалог поколений».

Александр Дрозденко во время своей рабочей поездки во Всеволожский район познакомился с «серебряными» волонтерами, у которых теперь появился свой «дом», где каждый пожилой человек сможет найти занятие по душе.

«Очень хороший девиз у вашего центра ― молоды душой. Буду просить два комитета ― комитет по социальной защите населения и комитет по труду продумать систему поддержки пенсионеров. Конечно, нужно дать возможность тем, кто хочет заработать, создать площадку для того, чтобы аккумулировать вакансии, подходящие пенсионерам», ― сказал губернатор Ленинградской области.

В финале встречи губернатор вручил награды за вклад в добровольческое движение Ленинградской области самым активным десяти волонтерам.

Напомним, что в 2021 году участники организации победили во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой» и на полученную субсидию основали региональный центр «серебряных» волонтеров Ленинградской области. В Этом году Президентский фонд культурных инициатив уже одобрил 12 из 74 проектов Ленобласти, выделив на их реализацию 14 млн. рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на СО НКО Ленобласти в 2022 году будет распространяться мораторий на проверки, как на малый и средний бизнес. Для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.