Юный пасынок расправился с отчимом возле Выборга

По информации ivbg.ru, 5 апреля около 23:30 в полицию Выборгского района сообщили о том, что в поселке Соколинское зарезали 43-летнего мужчину.

Подозреваемый задержан – им оказался 17-летний пасынок погибшего. Следствие полагает, что он убил отчима во время ссоры на фоне распития алкогольных напитков.

Установлено, что подросток учится в профтехучилище в Выборге, а в 2021 году привлекался за кражу.