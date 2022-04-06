Юный пасынок расправился с отчимом возле Выборга

По информации ivbg.ru, 5 апреля около 23:30 в полицию Выборгского района сообщили о том, что в поселке Соколинское зарезали 43-летнего мужчину.
Подозреваемый задержан – им оказался 17-летний пасынок погибшего. Следствие полагает, что он убил отчима во время ссоры на фоне распития алкогольных напитков.
Установлено, что подросток учится в профтехучилище в Выборге, а в 2021 году привлекался за кражу.
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23.03.2022 3013