Снег и до +6°C ожидаются в Ленобласти 7 апреля

В четверг, 7 апреля, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Ночью местами пройдет небольшой снег. Утром и днем, начиная с южных районов, ожидается снег, переходящий в мокрый снег, на юге с дождем. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6°C, местами до -9°C, днем +1…+6°C, на юге местами до +9°C. На дорогах гололедица, днем сложная обстановка.