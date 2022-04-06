Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара в деревне Заозерье

Пожар охватил 144 «квадратов» частного дома, расположенного в деревне Заозерье Гатчинского района Ленобласти.
На место выехали спасатели двух пожарных смен. Через час возгорание было ликвидировано.
Из горящего дома спасатели эвакуировали 60-летнего мужчину с ожогами. Его госпитализировали. Проводится проверка.
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