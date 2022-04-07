Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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На некоторых льдинах путешествовали птицы.

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Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Природа в Санкт-Петербурге, Природа в России, природа, погодаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии, на которых запечатлен весенний ледоход в Санкт-Петербурге.

Кстати, неделя в Северной столице ожидается теплой и с осадками.

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07.04.2022 39
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