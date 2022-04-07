Фотограф запечатлел ледоход в Санкт-Петербурге

На некоторых льдинах путешествовали птицы.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии, на которых запечатлен весенний ледоход в Санкт-Петербурге.
Кстати, неделя в Северной столице ожидается теплой и с осадками.
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07.04.2022 39