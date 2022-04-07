В Эстонии задержали двух экс-сотрудников Sputnik Meedia

Эстонские правоохранители задержали двух бывших сотрудников информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала.

По данным СМИ, Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал были задержаны эстонскими правоохранителями по подозрению в нарушении международных санкций.

Журналисты через Sputnik Meedia создали лицу, которое находится под санкциями, доступ к финансовым средствам в объеме 350 тысяч евро.

Также спецслужбы Эстонии считают, что Черышева и Терестал продолжали поддерживать работу Sputnik Meedia после санкций, которые были введены ЕС 1 марта этого года.

По словам прокурора Таави Перна, Евросоюз ввел санкции за международные преступления против государства и народа Украины.

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Прокурор добавил, что оценивать контент, который был опубликованы на портале, в рамках уголовного разбирательства не будут.

Производство по уголовному делу ведется под руководством Госпрокуратуры Эстонии.