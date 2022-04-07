Пенсионерку насмерть сбили в Выборге

По информации ivbg.ru, 6 апреля около 14:00 на Промышленной улице в Выборге 47-летний водитель Nissan Almera сбил 67-летнюю местную жительницу.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пенсионерку госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

По факту нарушения ПДД во возбуждено уголовное дело. Водителя Nissan Almera отпустили под обязательство о явке.