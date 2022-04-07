За постановочный угон спустя год задержаны хозяин машины и житель Мурино

По информации ivbg.ru, 6 апреля около 13:00 в ЖК «Юнтолово» в Санкт-Петербурге задержан 41-летний местный житель. А пятью часами – 39-летний мужчина на Петровском бульваре в Мурино Всеволожского района.

Задержанных подозревают в крупном мошенничестве в сфере страхования. В июне 2021 года менеджер магазина строительных товаров заявил в полицию, что у него угнали Toyota Camry, и оценил свой ущерб в 2,2 млн рублей.

Затем мужчина обратился в страховую компанию и получил выплату. Однако полицейские установили, что угон был инсценирован. Роль второго в схеме уточняется.

Установлено, что подозреваемые ранее уже привлекались к ответственности: старший – за грабеж и мошенничество; младший – за кражу и нарушение правил дорожного движения.