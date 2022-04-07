Символ династии Рюриковичей, украденный в Старой Ладоге, вернулся на прежнее место

Тотемный символ Рюриковичей в виде орла был украден в октябре прошлого года.

Сокол с распахнутыми крыльями является тотемным символом рода Рюриковичей. В октябре 2021 года неизвестные похитили его. Дальнейшая судьба экспозиции неизвестна. На своей странице «ВКонтакте» глава Волховского района Алексей Брицун заявил, что было решено заказать новую достопримечательность.

В этот раз стоимость бронзового символа составила 200 тысяч рублей, однако средства удалось выделить. Спустя меньше чем через год орёл вновь появился на своём месте.