Символ династии Рюриковичей, украденный в Старой Ладоге, вернулся на прежнее место

Тотемный символ Рюриковичей в виде орла был украден в октябре прошлого года.
Сокол с распахнутыми крыльями является тотемным символом рода Рюриковичей. В октябре 2021 года неизвестные похитили его. Дальнейшая судьба экспозиции неизвестна. На своей странице «ВКонтакте» глава Волховского района Алексей Брицун заявил, что было решено заказать новую достопримечательность.
В этот раз стоимость бронзового символа составила 200 тысяч рублей, однако средства удалось выделить. Спустя меньше чем через год орёл вновь появился на своём месте.
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07.04.2022 43