Жителей Ленобласти ждут теплые выходные

В субботу, 9 апреля, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь, ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4°С, днем +5…+10°С. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.