Почему рубль укрепляется?

Автор: Сергей Агутин
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Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, профессор РЭШ Олег Шибанов в беседе с агентством «Прайм» назвал причины укрепление рубля.

Эксперт объяснил укрепление рубля низким спросом от импортеров.

«Основной вопрос – как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение. Сейчас на рынке фактически существует экспортеры, которые должны продавать 80 процентов своей валютной выручки, и часть импортеров, которые видят существенное снижение на свои товары и услуги», — заявил эксперт

По словам специалиста, россияне не проявляют значительный интерес к валюте из-за ограничений и налога на покупку доллара, евро и фунта стерлингов. Кроме того, наблюдается ограничение инвестиционного спроса. Шибанов добавил, что поток средств по каналу международной торговли является большим, что также укрепит отечественную валюту.

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