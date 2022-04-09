В Ленобласти 10 апреля ожидается дождь с мокрым снегом

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 апреля на территории Ленинградской области ночью температура воздуха составит -3… +2 °C. Днем +4… +9 °C.
Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах местами гололедица. Направление ветра южное, юго-западное. Ночью со скоростью 4-9 м/с, днем – 7-12 м/с.
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