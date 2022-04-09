Правозащитники США сорвали законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины

Некоммерческая организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) сорвала принятие конгрессом законопроекта о конфискации имущества попавших под санкции российских бизнесменов в пользу Украины на сумму более $5 млн.

В ACLU заявили, что законопроект не дает право оспорить конфискацию имущества в суде, а значит, противоречит американскому законодательству.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что повышал вероятность того, что находящийся под санкциями гражданин России может выиграть в американском суде, который, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — пояснил директор по федеральной политике Американского союза защиты гражданских свобод Кристофер Андерс

В итоге конгрессмены проголосовали за трансформацию законопроекта в резолюцию, которая создаст специальную целевую группу. Она даст администрации США 60 дней на «определение конституционных механизмов» для конфискации активов российских бизнесменов. После этого можно будет разработать новый законопроект.