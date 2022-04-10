Потепление придет в Ленобласть в понедельник

Автор: Александр Селиванов
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В регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 11 апреля, в Ленобласть придет потепление.

Воздух прогреется до +12 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, днем на юге 3-8 м/с.

Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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10.04.2022 41
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