Сегодня, 23 апреля, проходит Всемирный день книги и авторского права. С развитием интернета многие люди начали публиковать плоды своих работ или делиться идеями с широким кругом. Иногда это приводит к использованию их интеллектуальной собственности по усмотрению пользователей. Как защитить авторское право и что грозит за его нарушение, рассказываем в нашем материале.

Что такое авторское право?

Авторское право — это форма защиты автора, которая свидетельствует о том, что та или иная работа принадлежит конкретному человеку. Оно имеет имущественный и моральный характер. Имущественное право наделяет создателя возможность распространять, сдавать во временное пользование или продавать результаты своей деятельности. Моральное право сохраняет за владельцем авторство и невозможность корректуры другими лицами без разрешения создателя, а также позволяет принимать решение об обнародовании конечного продукта при том не только под своим именем, но под псевдонимом или анонимно.

Объектами авторского права может стать все, что создано творческим или интеллектуальным трудом:

литературные произведения, такие как книги, статьи, сценарии, комиксы и прочие;

хореография и пантомимы;

музыкальные произведения как с текстом, так и без, нотная запись;

аудиовизуальные произведения: кино-, теле- и видеофильмы, ленты слайдов, диафильмы;

творения изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика, дизайн и другие;

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

фотографии и другие работы, полученные аналогичным способом;

географические, геологические и прочие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и подобным наукам;

программы для компьютерного обеспечения и операционные системы;

переработки произведений науки, искусства и литературы, например, переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и прочее;

сборники: энциклопедии, антологии, базы данных.

Идея может стать предметом авторского права в случае, если она подробно расписана и способна приносить прибыль после реализации.

Чем авторское право отличается от интеллектуальной собственности?

Авторское право регулирует способы защиты интеллектуальной собственности, которая появилась за счет творческой или интеллектуальной деятельности автора.

Нужно ли оформлять авторское право?

Авторское право автоматически накладывается после создания чего-то нового, но это не значит, что другой человек не сможет использовать конечный продукт в своих целях. Поэтому для защиты результатов своей работы следует оформить авторское право. Это поможет доказать, что автор действительно является первоисточником и первым обладателем объекта права.

Как зарегистрировать авторское право?

В 1994 году Россия подписала Бернскую конвенцию, которая обеспечивает странам-участникам сохранение авторских прав их граждан при жизни и дополнительно к этому еще 50 лет после смерти создателя. Но в связи с установленными правилами самой конвенции и внесенными в законодательство России поправками вышла путаница. Некоторые изменения в РФ противоречат международному соглашению. Если опустить подробности, то, согласно Бернской конвенции, регистрация права на территории одного государства не может быть правомерной. Это связано с тем, что происходит национализация продукта, которая не может быть признана на международном уровне.

Оформить авторское право в России можно в Российском авторском обществе (РАО) или другой организации, где осуществляется депонирование, простым языком — хранение, авторских прав. Обеспечить сохранность правообладания на компьютерные программы, базы данных или изобретение можно через Роспатент. После постановки на учет передать права другому человеку без дополнительно процесса регистрации не получится.

В России защита авторского права по Бернской конвенции длится в течение жизни автора и семидесяти лет, начиная с 1 января года, который следует за тем, в котором создатель ушел из жизни. Исключения возможны в отдельно оговоренных случаях. После истечения указанного срока конечный продукт получает статус общественного достояния.

Есть ли международная система регистрации авторского права?

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) предлагает гражданам стран-участниц Бернской конвенции подписать договоры по охране интеллектуальной собственности. Сфера авторско-правовой защиты не распространяется на идеи, процессы, методы действия или математические концепции.

Защитить свой интеллектуальный продукт и использовать его на международной арене можно и через Бюро по авторским правам США (The U.S. Copyright Office). Это специальный отдел, созданный при Библиотеке Конгресса США, главной задачей которого является оформление авторских прав на печатные материалы и аудиовизуальные произведения создателей контента разных стран мира.

Процесс регистрации проходит так:

Заполненная анкета на русском языке вместе с работой создателя в одном экземпляре отправляются по электронной почте Бюро, если позволяет объем конечного продукта. В ином случае переправляются с помощью экспресс почты. В отделе результаты работы хранятся в течение жизни автора и еще 70 лет после смерти. Через девять месяцев после подачи автору высылается документ с подписью уполномоченного должностного лица Библиотеки Конгресса США, подтверждающий авторские права.

Какие еще методы помогут закрепить за создателем авторство?

Не стоит останавливаться на одном варианте защиты авторских прав. Есть еще несколько вариантов, которые помогут подтвердить в лице автора первоисточник контента. Это поможет в случае суда признать авторство за тем лицом, чье действия совершены раньше.

Заверить у нотариуса время предъявления документа о создании конечного продукта. Отправить самому себе письмо с готовой работой, ее фотографиями, описанием процесса создания и полученного результата. Отправить документы на установление авторского права и получить электронной подтверждение о его наличии в ВОИС или Copyright Office.

Чем грозит нарушение авторских прав?

В соответствии с ГК РФ, тот, кто заявил о владении конечным продуктом, является автором, пока не доказано иное. На практике часто случается, что на правообладание заявляют сразу несколько лиц или результаты деятельности одного человека используют без его согласия. Самые распространенные случаи нарушения авторских прав наблюдаются в интернете. Например, многие пользователи используют на своих аккаунтах в соцсетях фотографии или тексты, опубликованные в общем доступе, не указывая автора. Это может стать причиной негативных последствий, так как незнание закона не освобождает от ответственности.

В законодательстве России предусмотрены следующие виды ответственности за нарушение авторского права:

1. К нарушителю может быть применена гражданско-правовая ответственность. Владелец в праве потребовать от возмутителя спокойствия:

прекращения нарушения авторских прав;

возврата к тому состоянию, что было до правонарушения, например, в случае редактуры первоначального произведения;

признания правомочий;

обнародования решения суда по делу;

изъятия или уничтожения физического носителя, где содержался конечный продукт.

2. Административная ответственность, согласно Статье 7.12 ч. 1 КоАП РФ, грозит тем, кто незаконно использовал чужой объект авторского права в целях извлечения доходов.

для граждан — до двух тысяч рублей;

для должностных лиц — до 20 тысяч рублей;

для организаций — до 40 тысяч рублей.

3. Также в Статье 146 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в случае причинения крупного ущерба, например, в результате плагиата, владельцу авторских прав:

штраф до 200 тысяч рублей;

обязательные работы, которые могут продолжаться до 480 часов;

исправительные работы сроком до двух лет;

лишение свободы не болеем чем на полгода.

Вышеперечисленное может быть применено, когда права авторов либо оспариваются, либо нарушаются.