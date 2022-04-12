В Петербурге за день простились с двумя военнослужащими, погибшими на Украине

Прапорщик Артем Панов и подполковник Мирас Башаков погибли в ходе военной спецоперации на Украине. Сегодня прошло прощание с воинами российской армии.

С воинскими почестями попрощались с подполковником Мирасом Башаковым и прапорщиком Артемом Пановым. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник наградил погибших военных орденами Мужества посмертно. Артема Панова похоронили на кладбище в поселке Старо-Паново.

Тем временем, число погибших на Украине военнослужащих из Ленобласти достигло десяти человек. Среди них: Роман Симаков, Никита Авров, Никита Татаренко, Дмитрий Федосеев, Матвей Вахитов, Юрий Савенков, Андрей Портусь, Павел Позанен, Сергей Солоев.