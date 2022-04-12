Дошколята из Ленобласти стали победителями регионального Babyskills

Теперь семи малышам предстоит принять участие в межрегиональном чемпионате BabySkills

Семь воспитанников детских садов из Ленобласти продемонстрировали свои умения по стандартам World Skills Russia в пяти компетенциях и вышли в межрегиональный этап BabySkills: Даниил Евдокимов из Соснового Бора, Кирилл Седов из Кировского района, Иван Васильев из Волховского района, Иван Герасимов из Гатчинского района, Арина Камкина из Бокситогорска, Виктория Шафикова из Тосно и Алексей Межевов из Кингисеппа.

«Чемпионат Babyskills – уникальная возможность для наших малышей уже в таком юном возрасте получить представление о той, или иной профессии. Мы учитывали возраст участников и подобрали доступные форматы», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

Отметим, что в 2021 году воспитанники детских садов Ленобласти приняли участие в региональном чемпионате BabySkills, который проходил с 20 по 21 мая. От области поучаствовали 13 детей, всего было семь компетенций. 11 из всех ребят завоевали призы на региональном этапе.