Школьница госпитализирована в тяжелом состоянии в Луге. Виновата любовь

По информации ivbg.ru, 13 апреля около 01:00 в больницу Лужского района из квартиры дома в Луге госпитализирована 13-летняя школьница.

Врачи диагностировали отравление лекарственными препаратами и оценили состояние пациентки как тяжелое. По предварительным данным, незадолго до этого девочка поругалась с парнем.

Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.