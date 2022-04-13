Школьница госпитализирована в тяжелом состоянии в Луге. Виновата любовь

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 13 апреля около 01:00 в больницу Лужского района из квартиры дома в Луге госпитализирована 13-летняя школьница.

Врачи диагностировали отравление лекарственными препаратами и оценили состояние пациентки как тяжелое. По предварительным данным, незадолго до этого девочка поругалась с парнем.

Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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12.04.2022 164
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