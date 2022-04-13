Кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что намерена вывести Францию из объединенного военного командования НАТО при своем президентстве.

Кроме того, Ле Пен отметила, что, когда на Украине закончится военная спецоперация, она предложит НАТО стратегическое сближение с Россией.

Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы, — заявила Ле Пен.

Речь идет о том, что Франция хоть и находилась в альянсе, она не состояла в объединенном военном командовании.