В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 629,630,633 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 480,481,487,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 80-70 ограничение скорости движения в сторону Лен.обл. с 08:00 до 20:00, замена СБО ;

— км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка осевой;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, автобусных остановок;

А-181 «Магистральная»:

— км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;

— км 19-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на СБО;

— км 27-29 + ТрР Керро ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ШЗЭ;

— км 64-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 50-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО;

— км 74-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-25 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 43-44 ограничение скорости движения на Кингисепп с 09:00 до 14:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 40-45 ограничение скорости движения в оба направления с 14-00 до 17-00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 35-36 ограничение движения в обе стороны с 14-00 до 17-00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

— км 48-52 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 18:00, очистка СБО от льда и снега, мойка ШЗЭ.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 40-43 ограничение движения в обе стороны с 08-00 до 18-00, очистка осевой;

— км 133-134 ограничение движения в обе стороны с 08-00 17-00, заливка трещин в а/б покрытии.

— км 109-124 ограничение движения в строну Санкт-Петербурга с 08-00 до 17-00, ликвидация деформаций а/б покрытия.