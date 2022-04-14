Девушку спасли с треснувшей льдины в Петербурге

По информации ivbg.ru, 13 апреля около 13:50 прохожие заметили одинокую фигуру на льду Дудергофского канала напротив остановки на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге.

Девушка решила прогуляться по льду, но тот треснул под ее ногами. Очевидцы позвонили в МЧС, спасатели отправили на место катер на воздушной подушке.

«Девушка поступила правильно. Стояла очень смирно, пока до неё не добрался спасатель», прокомментировали сотрудники МЧС

Спасатель вышел на льдину, одел на девушку спасательный жилет, и только потом катер подплыл максимально близко. Петербурженке помогли подняться на борт и доставили на берег.