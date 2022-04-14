Девушку спасли с треснувшей льдины в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 13 апреля около 13:50 прохожие заметили одинокую фигуру на льду Дудергофского канала напротив остановки на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге.

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Фото: vk.com/megapolisonline

Девушка решила прогуляться по льду, но тот треснул под ее ногами. Очевидцы позвонили в МЧС, спасатели отправили на место катер на воздушной подушке.

«Девушка поступила правильно. Стояла очень смирно, пока до неё не добрался спасатель», прокомментировали сотрудники МЧС

Спасатель вышел на льдину, одел на девушку спасательный жилет, и только потом катер подплыл максимально близко. Петербурженке помогли подняться на борт и доставили на берег.

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