Маленькая девочка проглотила осколок стекла в мороженом в центре Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 12 апреля в больницу на скорой помощи доставили 8-летнюю девочку. Врачи выявили инородное тело в желудочно-кишечном тракте.

По словам девочки, на Большой морской улице в Санкт-Петербурге она проглотила осколок стекла, который был в мороженом. Как он туда попал, неизвестно.

На момент подготовки публикации состояние ребенка оценивается врачами как удовлетворительное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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