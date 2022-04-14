Маленькая девочка проглотила осколок стекла в мороженом в центре Петербурга

По информации ivbg.ru, 12 апреля в больницу на скорой помощи доставили 8-летнюю девочку. Врачи выявили инородное тело в желудочно-кишечном тракте.
По словам девочки, на Большой морской улице в Санкт-Петербурге она проглотила осколок стекла, который был в мороженом. Как он туда попал, неизвестно.
На момент подготовки публикации состояние ребенка оценивается врачами как удовлетворительное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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