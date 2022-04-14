Населенные пункты Ленобласти, где на 14 апреля выявлены 148 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 148 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 14 апреля.
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30.10.2021 2210
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+10), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+4), Ваганово (+2), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Суоранда (+1), Павлово (+2), Углово (+2), Рахья (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Рощино (+3), Советский (+1), Поляны (+1), Каменногорск (+2), Цвелодубово (+2), Кирпичное (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Никольское (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+2), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Шархиничи (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Горбунки (+1), Оржицы (+1), Лебяжье (+1), Верхние Рудницы (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Почап (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+7).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Раздолье (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1), Царыцино Озеро (+8).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+1).