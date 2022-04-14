7-летний ребенок оказался в заточении в собственной квартире в Приозерске

Спасатели оказали помощь семье из Приозерска, в чьей квартире ребенок случайно заперся в одной из комнат.

О происшествии стало известно порталу Online47. Днем, 14 апреля в МЧС поступила заявка, в которой сообщалось, что 7-летний мальчик не может выбраться из комнаты. Дверь не поддавалась даже главе семейства.

На помощь семье прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы, которые вскрыли дверь и передали мальчика в руки родителей.