7-летний ребенок оказался в заточении в собственной квартире в Приозерске

Спасатели оказали помощь семье из Приозерска, в чьей квартире ребенок случайно заперся в одной из комнат.
О происшествии стало известно порталу Online47. Днем, 14 апреля в МЧС поступила заявка, в которой сообщалось, что 7-летний мальчик не может выбраться из комнаты. Дверь не поддавалась даже главе семейства.
На помощь семье прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы, которые вскрыли дверь и передали мальчика в руки родителей.
Вам будет интересно
Житель Шлиссельбурга уехал на работу утром и перестал выходить на связь. Позже его машину обнаружат в реке, а его самого...
14.04.2022 123