Немецкие ученые раскрыли секрет хруста жареных сосисок на зубах

Жаренные сосиски или похожие на них продукты, вроде охотничьих колбасок, издают при жевании характерный треск или хруст. Такого звука не удается добиться при попытке создать их вегетарианские суррогаты, что снижает их ценность для потребителя.

Ученые из немецкого Института исследования полимеров Общества Макса Планка провели исследование сосисок из мяса и их вегетарианских вариантов.

Мы прямо сравнили мясные сосиски с двумя типами аналогов: с использованием яичного порошка и без него. Нас интересовали отличия в том, как они кусаются, жуются и ощущаются на языке», – говорит один из авторов исследования Томас Вилгис

Выяснилось, что белки мышц животных иначе эмульгируют жиры, нежели растительные протеины. В результате жир с тем же химическим составом приобретает иную текстуру. Таким образом, вегетарианские сосиски не будут хрустеть на зубах при жевании. Статья об этом опубликована в Physics of Fluids.