Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в ЕС

Автор: Александр Селиванов
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Белоруссия с 16 апреля вводит запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе.

Въезд в Белоруссию автомобилям и тягачам, которые зарегистрированы в Европейском союзе (ЕС), теперь запрещен, сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Ограничения начнут действовать с полуночи 16 апреля.

Речь идет о границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Под исключение попадает транспорт, который следует через пропускные пункты на границе в места для проведения грузовых операций и прицепки.

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08.04.2022 245
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