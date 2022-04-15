Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в ЕС

Белоруссия с 16 апреля вводит запрет на въезд транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе.

Въезд в Белоруссию автомобилям и тягачам, которые зарегистрированы в Европейском союзе (ЕС), теперь запрещен, сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Ограничения начнут действовать с полуночи 16 апреля.

Речь идет о границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Под исключение попадает транспорт, который следует через пропускные пункты на границе в места для проведения грузовых операций и прицепки.