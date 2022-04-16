Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 142 новых зараженных COVID-19 на 16 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 142 человек.
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15.04.2022 83
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Извара (+1), Зимитицы (+1), д. Курск (+2), п. Курск (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Хвалово (+2), Паша (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+1), Кудрово (+3), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+6), Кузьмоловский (+2), Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+2), Куйвози (+3), Заводской (+1), массив Урочище Лехтуси (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+2), Победа (+1), Глебычево (+1), Рощино (+1), Поляны (+1), Приморск (+2), Цвелодубово (+2), Красный Холм (+1), Ильичёво (+1), Климово (+1), Свободное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Никольское (+1), Высокоключевой (+1), Малое Верево (+1), Большие Колпаны (+1), Чаща (+1), Корпиково (+1), Мины (+1).
- Кингисеппский район: Большая Пустомержа (+1), Кингисепп (+2), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+4).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Назия (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Мошкино (+1), Алеховщина (+1), д. Яровщина (+3).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Келози (+1), Владимировка (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+7).
- Тихвинский район: Тихвин (+1), Царыцино Озеро (+3).
- Тосненский район: Тосно (+4, Тарасово (+1), Сельцо (+1), Любань (+2).