Автомобиль влетел в дерево Волосовском районе

Двое человек пострадали, они переданы медикам скорой помощи.
По информации Аварийно-спасательной службы Ленобласти, на трассе в районе деревни Будино Волосовского района водитель автомобиля не справился с управлением в влетел в дерево.
В результате ДТП, спасатели передали двух человек медикам, которые доставили их в больницу.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
Вам будет интересно
Мужчине, устроившему жуткую аварию прошлым летом во Всеволожском районе, предъявлено обвинение. В отношении водителя ВАЗ-2115 было возбуждено уголовное дело. За пьяную...
16.04.2022 124