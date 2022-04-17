Автомобиль влетел в дерево Волосовском районе

Двое человек пострадали, они переданы медикам скорой помощи.

По информации Аварийно-спасательной службы Ленобласти, на трассе в районе деревни Будино Волосовского района водитель автомобиля не справился с управлением в влетел в дерево.

В результате ДТП, спасатели передали двух человек медикам, которые доставили их в больницу.

По факту произошедшего будет проведена проверка.