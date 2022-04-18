Первый день рабочей недели будет для петербуржцев теплым и без осадков

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер восточный со скоростью 2-7 м/с. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление будет мало меняться.
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