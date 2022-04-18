Первый день рабочей недели будет для петербуржцев теплым и без осадков

Автор: Александр Селиванов
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Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер восточный со скоростью 2-7 м/с. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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17.04.2022 91
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