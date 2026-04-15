В День Победы в Петербурге пройдет патриотическая акция «Бессмертный флот».

«В День Победы у нас будет организован «Бессмертный флот». Это уникальное мероприятие, которое проводится в Санкт-Петербурге», — отметил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров.

В 2022 году уже проводилась похожая патриотическая акция — «Бессмертная флотилия». Тогда по рекам и каналам города прошли празднично украшенные суда и гидроциклы под флагами ВМФ, а в центре Северной столицы маневрировали парусники под флагами Победы. Ожидается, что «Бессмертный флот» также станет значимым событием, объединяющим ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ, курсантов военно-морских училищ, судостроителей и работников профильных организаций.