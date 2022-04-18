Тело пенсионерки нашли в ручье возле Мги

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 апреля около 03:00 в экстренные службы сообщили об обнаружении погибшей в ручье возле поселка Мга в Кировском районе.

По предварительным данным, женщине было 85 лет. Причины и обстоятельства смерти установит экспертиза.

Умершую из водоема подняли сотрудники дежурной смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

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12.04.2022 321
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