Тело пенсионерки нашли в ручье возле Мги

По информации ivbg.ru, 18 апреля около 03:00 в экстренные службы сообщили об обнаружении погибшей в ручье возле поселка Мга в Кировском районе.

По предварительным данным, женщине было 85 лет. Причины и обстоятельства смерти установит экспертиза.

Умершую из водоема подняли сотрудники дежурной смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.