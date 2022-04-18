Лечащий врач Александра Лукашенко попался на взятке

В Белоруссии 35 врачей были задержаны за коррупцию. Среди них оказался врач президента республики.

Об этом поделилось белорусское агентство Белта со ссылкой на заявление Александра Лукашенко. Президент республики потребовал от главы Минздрава отправиться в тюрьму, чтобы принять решение относительно дальнейшей судьбы задержанных врачей.

Кроме того, Лукашенко напомнил о деле против медиков, расследуемом еще 4 года назад. Он заявил, что тогда некоторые из врачей в качестве взятки получили от 300 до 600 тысяч евро.