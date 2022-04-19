Частный дом полыхал в деревне Именицы

Информации о пострадавших не поступало.
По информации экстренных служб, ночью, 19 апреля, в деревне Именицы Кингисеппского района загорелся частный дом.
Прибывшие на место происшествия спасатели тушили возгорание на площади 72 квадратных метра. Ликвидировать пожар удалось через час с момента вызова.
Выяснять причины возгорания предстоит дознавателю из отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района.
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18.04.2022 69