Грабитель на самокате задержан во Всеволожском районе

Воришка специализировался на кражах катализаторов.

Как сообщили в правоохранительных органах, полисмены Всеволожского района задержали серийного вора.

Мужчина, «работающий» в Мурино, Кудрово, Буграх и Новодевяткино, специализировался на кражах катализаторов с иномарок.

Злоумышленник действовал ночью, при этом использовав для передвижения самокат. Всего следователи зарегистрировали 27 эпизодов.