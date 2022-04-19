Грабитель на самокате задержан во Всеволожском районе

Воришка специализировался на кражах катализаторов.
Как сообщили в правоохранительных органах, полисмены Всеволожского района задержали серийного вора.
Мужчина, «работающий» в Мурино, Кудрово, Буграх и Новодевяткино, специализировался на кражах катализаторов с иномарок.
Злоумышленник действовал ночью, при этом использовав для передвижения самокат. Всего следователи зарегистрировали 27 эпизодов.
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