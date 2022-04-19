Застолье в Сланцах пошло по плохому сценарию. Подрались мужчина и женщина, не обошлось без стрельбы

По информации ivbg.ru, 18 апреля около 02:30 в полицию Сланцевского района сообщили о стрельбе в подъезде дома по улице Жуковского в Сланцах. Стрелявший задержан.

Установлено, что в квартире дома выпивали алкоголь трое мужчин и женщина. Один из мужчин поссорился с женщиной и стал с ней драться. По словам задержанного, чтобы прекратить драку, он стал стрелять в дерущегося из пневматического пистолета.

В результате один из мужчин уехал в больницу с рваной раной на лице. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.