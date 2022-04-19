Движение по 10 трассам Ленобласти 20 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 10 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК;

— км 97 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;

— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;

— км 74-75 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 0-8 ограничение скорости движения на Кировск, правая сторона с 18-00 до 22-00, уборка наносного грунта у бордюрного камня;

— км 0-8 ограничение скорости движения на Большую Ижору, левая сторона с 22-00 до 01-00, наносного грунта у бордюрного камня.

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480,481,489,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 49-53 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа правая сторона с 08:00 до 18:00, очистка осевой от пыли и грязи механизированным способом;

-км 49-53 ограничение движения на СПБ с 08-00 до 18-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 33-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 18-00 очистка осевой;

— км 31-54 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 18-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 131-136 ограничения скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, демонтаж высоты ограничения;

— подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение поперечной разметки;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с обочин;

А-181 «Магистральная»:

-км 0-30 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 110-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение поперечной разметки;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 27-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

— км 45-56 ограничение скорости движения в сторону Лен. обл. с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

-км 37-49 ограничение скорости движения в сторону Лен. обл. с 08:00 до 20:00, очистка п/ч от пыли и грязи, мойка СБО;

— км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демаркировка и нанесение дорожной разметки.