Населенные пункты Ленобласти, где на 20 апреля выявлены 119 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 119 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 20 апреля.
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30.11.2021 3815
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Лодейнопольском и Тихвинском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+2), Калитино (+1), Красные Череповицы (+1), Ржевка (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+1), Хвалово (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Берег (+1), Юшково (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+2), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Суоранда (+1), Скотное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+15), Первомайское (+2), Рощино (+2), Советский (+1), Селезнево (+2), Светогорск (+1), Поляны (+3), Чулково (+1), Семиозерье (+1), Кирпичное (+1), Климово (+1), Усадище (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Войсковицы (+1), Сиверский (+3), Коммунар (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+4).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Путилово (+1), Мга (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+2), Новополье (+1), Новогорелово (+2), Ропша (+1), Малые Горки (+1), Верхняя Колония (+1).
- Лужский район: Ям-Тесово (+1), Дзержинского (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+1), Петровское (+2), Кузнечное (+2), Портовое (+1), Раздолье (+2), Суходолье (+1), Яблоновка (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Старополье (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+1), Ульяновка (+3).