Блогеру Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

Украинскому тревел-блогеру и бывшему ведущему шоу «Орел и решка» Антону Птушкину запретили въезжать на территорию России до 2072 года.

Запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал российскую спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет.