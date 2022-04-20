Блогеру Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

Украинскому тревел-блогеру и бывшему ведущему шоу «Орел и решка» Антону Птушкину запретили въезжать на территорию России до 2072 года.
Запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал российскую спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.
Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет.
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